Капибары создали самую милую автомобильную пробку: десяткам автомобилей пришлось подождать

В Бразилии случилась необычная автомобильная пробка — её устроило целое семейство капибар. Об этом рассказал Telegram-канал Life.
«Самую милую автомобильную пробку сняли в Бразилии — ее устроило семейство капибар, переходящих дорогу», — пишут в сообщении.
На видео, которые активно распространяются в сети, видно, как десятки машин вынуждены были остановиться, чтобы эти крупные грызуны спокойно перебрались с одной стороны улицы на другую. Капибары — самые большие грызуны в мире, и их спокойная прогулка пробудила улыбки у многих водителей и зрителей.
Тем временем в России рынок экзотических домашних питомцев тоже меняется по настроениям и моде. Если раньше после выхода мультфильма «Мадагаскар» дети мечтали о лемурах вместо привычных котят и щенков, то сейчас всё чаще внимание привлекают капибары и обезьянки галаго. Эти забавные создания, напоминающие больших морских свинок, заполонили соцсети — и всё больше людей хотят завести их дома.