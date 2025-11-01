Капибары создали самую милую автомобильную пробку: десяткам автомобилей пришлось подождать

Тем временем в России рынок экзотических домашних питомцев тоже меняется по настроениям и моде. Если раньше после выхода мультфильма «Мадагаскар» дети мечтали о лемурах вместо привычных котят и щенков, то сейчас всё чаще внимание привлекают капибары и обезьянки галаго. Эти забавные создания, напоминающие больших морских свинок, заполонили соцсети — и всё больше людей хотят завести их дома.