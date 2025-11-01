Ричмонд
Капибары создали самую милую автомобильную пробку: десяткам автомобилей пришлось подождать

Life: семейство капибар устроило автомобильную пробку в Бразилии.

Источник: Комсомольская правда

В Бразилии случилась необычная автомобильная пробка — её устроило целое семейство капибар. Об этом рассказал Telegram-канал Life.

«Самую милую автомобильную пробку сняли в Бразилии — ее устроило семейство капибар, переходящих дорогу», — пишут в сообщении.

На видео, которые активно распространяются в сети, видно, как десятки машин вынуждены были остановиться, чтобы эти крупные грызуны спокойно перебрались с одной стороны улицы на другую. Капибары — самые большие грызуны в мире, и их спокойная прогулка пробудила улыбки у многих водителей и зрителей.

Тем временем в России рынок экзотических домашних питомцев тоже меняется по настроениям и моде. Если раньше после выхода мультфильма «Мадагаскар» дети мечтали о лемурах вместо привычных котят и щенков, то сейчас всё чаще внимание привлекают капибары и обезьянки галаго. Эти забавные создания, напоминающие больших морских свинок, заполонили соцсети — и всё больше людей хотят завести их дома.

Мадагаскар: остров, известный лемурами и переворотами
Четвертый по величине остров планеты, Мадагаскар — отдельный мир с уникальной фауной и необычной политической ситуацией. В материале рассказываем, что это за страна, где она на карте, какова ее история и текущее положение.
