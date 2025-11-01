Ричмонд
Женщину-двойника Дональда Трампа заметили на остановке в Перми

В Перми на автобусной остановке была замечена женщина, внешне очень напоминающая президента США Дональда Трампа.

Видео с этим необычным наблюдением было опубликовано в соцсетях местным жителем Евгением Сажиным и быстро стало вирусным, набрав более трех миллионов просмотров менее чем за сутки.

Ролик начинается с шутливой фразы о том, что шанс встретить Дональда Трампа в Перми небольшой, но никогда не равен нулю.

Автор видео подошел к женщине, стоящей на остановке с надписью «300 лет Перми», и поинтересовался, замечала ли она свое сходство с американским политиком. Женщина подтвердила, что замечала, и добавила, что, как и президент США, она седая. Автор видео в ответ отметил, что оба они симпатичны.

В декабре прошлого года нНа прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным появился его дипфейк под видом «студента СПбГУ». Дипфейк президента спросил у Путина, правда ли, что у него много двойников. Помимо этого, он попросил уточнить, как глава государства относится к технологиям искусственного интеллекта (ИИ).

