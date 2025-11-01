Женщину-двойника Дональда Трампа заметили на остановке в Перми

В Перми на автобусной остановке была замечена женщина, внешне очень напоминающая президента США Дональда Трампа.
Видео с этим необычным наблюдением было опубликовано в соцсетях местным жителем Евгением Сажиным и быстро стало вирусным, набрав более трех миллионов просмотров менее чем за сутки.
Ролик начинается с шутливой фразы о том, что шанс встретить Дональда Трампа в Перми небольшой, но никогда не равен нулю.
Автор видео подошел к женщине, стоящей на остановке с надписью «300 лет Перми», и поинтересовался, замечала ли она свое сходство с американским политиком. Женщина подтвердила, что замечала, и добавила, что, как и президент США, она седая. Автор видео в ответ отметил, что оба они симпатичны.
