«Гуляет и веселится»: беззаботное видео сына Усольцевых из Москва-Сити возмутило зрителей

Сын пропавших Усольцевых снял веселое видео у «Москва-Сити» и вызвал возмущение.

Источник: Комсомольская правда

На фоне исчезновения матери Ирины Усольцевой в красноярской тайге, ее сын Данил Баталов записал развлекательное видео на фоне «Москва-Сити». Об этом сообщает aif.ru.

Предположительно, уже после участия в съемках передачи о поисках родных, молодой человек опубликовал в соцсетях видео своей прогулки с другом по Москве. Однако вскоре после этого видео из его соцсетей исчезло.

Тогда интернет-пользователей возмутило, что Баталов весело проводит время в Москве, в то время как его семья — мать, маленькая сестра и отчим — могут находиться в бедственном положении в красноярской тайге.

Однако поведение Баталова и раньше вызывало вопросы: его странное спокойствие в эфире навело некоторых на мысль, что пропажа семьи — инсценировка. Подозрения усугубляет и тот факт, что к поискам он приступил лишь спустя несколько дней.

Ранее стало известно, что неизвестная практик-эзотерик предложила заплатить ей 300 тысяч рублей за информацию о членах семьи Усольцевых.