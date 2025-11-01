Euroclear начал размораживать активы россиян без американской лицензии OFAC

Европейский депозитарий Euroclear пересмотрел условия разблокировки замороженных активов российских инвесторов, отказавшись от обязательного участия американского регулятора OFAC. Теперь для разблокировки достаточно получить лицензию Казначейства Бельгии, при соблюдении ряда условий.
Как сообщает российская юридическая фирма Delcredere, новый порядок действий уже зафиксирован в письме от Euroclear. Разблокировка возможна, если в транзакции не участвуют лица из США, активы перемещаются внутри Euroclear, и у инвестора есть бельгийская лицензия. По данным адвокатского бюро NSP, уже зафиксировано как минимум три успешных случая такой разблокировки у разных брокеров.
Ранее для разблокировки активов россиянам требовалось получение двух лицензий — от регуляторов ЕС и США. Новый механизм, позволяющий избежать участия американских компаний, упрощает процесс для многих инвесторов. Однако юристы предупредили, что Euroclear может в любой момент изменить свою политику, поэтому инвесторам с уже полученной бельгийской лицензией рекомендуется действовать оперативно, передает РБК.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник, 27 октября, заявил, что не участвует в обсуждении использования Евросоюзом (ЕС) замороженных активов России для оплаты военной помощи Украине.