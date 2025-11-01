Euroclear начал размораживать активы россиян без американской лицензии OFAC

Как сообщает российская юридическая фирма Delcredere, новый порядок действий уже зафиксирован в письме от Euroclear. Разблокировка возможна, если в транзакции не участвуют лица из США, активы перемещаются внутри Euroclear, и у инвестора есть бельгийская лицензия. По данным адвокатского бюро NSP, уже зафиксировано как минимум три успешных случая такой разблокировки у разных брокеров.