Росавиация ограничила полеты в аэропорту Пензы

Пензенский аэропорт ввел временные ограничения на выполнение полетов. Меры введены для обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
