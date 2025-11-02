Ричмонд
Росавиация ограничила полеты в аэропорту Пензы

Пензенский аэропорт ввел временные ограничения на выполнение полетов. Меры введены для обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Срочная новость.

