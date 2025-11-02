AFP: трёх подозреваемых в ограблении Лувра освободили из-под стражи

Троих подозреваемых в ограблении Лувра в Париже освободили из-под стражи, сообщает Agence France-Presse.
Французское издание ссылается на информацию, полученную от источника. По его словам, «преследование» освобождённых прекращено.
В настоящее время под стражей остаются четыре фигуранта, которым предъявили обвинение.
«Двое из них непосредственно вскрывали витрины в музее, ещё один ждал их под окнами на мотороллере», — говорится в сообщении.
По данным агентства, обвиняемой также является 38-летняя женщина из пригорода французской столицы Ла-Курнёв.
Напомним, Лувр ограбили в октябре. Злоумышленники похитили драгоценности из коллекции Наполеона Бонапарта и императрицы Жозефины. Власти Франции оценили ущерб от ограбления в 88 миллионов евро.