AFP: трёх подозреваемых в ограблении Лувра освободили из-под стражи

Источник издания уточнил, что «преследование» освобождённых прекращено.

Источник: Аргументы и факты

Троих подозреваемых в ограблении Лувра в Париже освободили из-под стражи, сообщает Agence France-Presse.

Французское издание ссылается на информацию, полученную от источника. По его словам, «преследование» освобождённых прекращено.

В настоящее время под стражей остаются четыре фигуранта, которым предъявили обвинение.

«Двое из них непосредственно вскрывали витрины в музее, ещё один ждал их под окнами на мотороллере», — говорится в сообщении.

По данным агентства, обвиняемой также является 38-летняя женщина из пригорода французской столицы Ла-Курнёв.

Напомним, Лувр ограбили в октябре. Злоумышленники похитили драгоценности из коллекции Наполеона Бонапарта и императрицы Жозефины. Власти Франции оценили ущерб от ограбления в 88 миллионов евро.