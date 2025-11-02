Хохот с чердака: кто боится фильмов ужасов

Зельвенский в «100 ужасах» потихоньку плетет собственный внутренний сюжет, переходя от фильма к фильму не просто по алфавиту: это внешний, формальный принцип композиции, в котором те или иные фильмы соседствуют далеко не случайно и не только потому, что называются на одну или смежные буквы. Хотя, возможно, это только слишком апофеничный читатель сможет разглядеть глубокую смысловую взаимосвязь между «Ночью демона» Жака Турнёра, где главный триггер ужаса заключается в том, что герой узнает дату своей смерти, и украшающим следующую страницу «уникальным миксом итальянской замогильной эстетики и похоронного британского юмора» — черной романтической комедией Микеле Соави «О смерти, о любви». Идея этого фильма состоит, по мнению критика, в том, что «подлинная любовь возможна только на кладбище — как в метафорическом, так и в самом прямом смысле», а говоря о «нежнейшем поэтическом финале», Зельвенский трогательно завершает описание фильма словом «ня», которым передает свои мысли и эмоции один из персонажей, кладбищенский могильщик с задержкой в развитии.