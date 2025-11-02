Марш физики: «Разящий луч» — тайная история советского лазера

— Алексей Мурадов режиссер требовательный, с ним непросто, он не пропускает ничего и очень внимателен к мелочам, — говорит Кирилл Гребенщиков. — Его установка: забудь, что ты умеешь, и всегда будь живым. Мой герой — персонаж с сюрпризом. В нем есть зло и добро, черное и белое. Именно этим он мне и понравился. Всегда интересно играть человека, в котором борются два начала: как он стоит перед выбором и как его делает, на что опирается и что с ним происходит в момент решения.