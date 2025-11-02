Марш физики: «Разящий луч» — тайная история советского лазера

Шпионский детектив «Разящий луч» переносит в 1970-е, когда советские и американские разведки бились за секреты ученых, менявших ход истории. Идея создания «лазерного щита», способного сбивать вражеские ракеты, была одной из самых передовых и засекреченных областей науки. Как это было на самом деле и как малоизвестный эпизод холодной войны представлен в сериале, рассказывают «Известия». 3 ноября на РЕН ТВ — большая премьера.
Двойной агент под прицелом.
В основе сюжета шпионского детективного сериала «Разящий луч» — история соперничества военных разведок СССР и США на протяжении десятилетий. В центре противостояния — секретная лаборатория, разрабатывающая лазеры для противоракетной обороны. Всё, над чем работает коллектив, находится под пристальным вниманием Комитета госбезопасности.
У героя Евгения Харитонова, играющего руководителя лаборатории, есть реальный прототип. Это всемирно известный ученый Николай Басов, которого называют основоположником квантовой электроники. В 1964 году Басов стал лауреатом Нобелевской премии по физике, присужденной за создание излучателей и усилителей на лазерно-мазерном принципе.
— В период холодной войны борьба контрразведок была на самом пике, особенно это касалось сферы научных открытий, разработок для военно-промышленного комплекса, — говорит режиссер Алексей Мурадов. — Важно было стать первыми. А также противостоять попыткам украсть идеи, внедрить агентов, повлиять на ученых, переманить их. В сериале речь идет о применении лазера для целей военно-промышленного комплекса.
Сюжет истории лихо закручен. В центре серьезных научных открытий оказывается Ким Никаноров, талантливый физик в прошлом, а ныне успешный спекулянт. Его в фильме сыграл Иван Колесников.
— На самом деле Ким очень умный, работал в лаборатории, помогал создавать тот самый луч, о котором идет речь, но его оттуда турнули, и он начал заниматься валютой, — рассказал «Известиям» Иван Колесников. — Теперь он сидит в гостинице «Россия», ищет клиентов, приторговывает. Кажется, у него всё хорошо.
Он модник, носит одежду, которую не достать в Союзе, описывает своего героя Колесников. Джинсы клеш, блейзеры, цветастые рубашки с большими воротниками. Вокруг красивые девушки. Казалось бы, всё в жизни удалось.
Но тут за Кима взялись спецслужбы и поставили условие: он будет работать на разведку, потому что есть информация, что хотят украсть новые разработки лаборатории Басова. Ученые в США и Германии еще не разработали такой луч, поэтому охотятся за нашим. И Киму предстоит найти того, кто пытается это сделать. Так он оказывается завербованным агентом.
На Кима всё время давят с разных сторон. Он под пристальным присмотром КГБ и ЦРУ. Но он вырос в детском доме, поэтому привык бороться и никому не верить. Он в каждом видит предателя, что неплохо для настоящего агента, но не для влюбленного мужчины.
— В нашем шпионском детективе в центре событий — человеческая драма, главный герой попадает в ситуацию, когда вынужден стать двойным агентом, — говорит Алексей Мурадов. — Это история о сложном выборе.
Подругу Кима Веру играет Марина Петренко. Ее героиня — молодой ученый, работающий в лаборатории Басова. Она одержима своими идеями, готова пахать сутками.
— Мы с художником по костюмам тщательно прорабатывали стиль Веры, — вспоминает Марина Петренко. — В кадре вы не увидите женщин с серыми лицами — у нас яркие, харизматичные персонажи, интересные как внешне, так и внутренне. Я уверена, что зрители полюбят этот проект за то, как мы изобразили особую атмосферу времени и людей, которые тогда жили и творили. Это история, созданная с глубоким пониманием и любовью к той эпохе.
Съемки сериала проходили в Москве и подмосковных дворянских усадьбах Виноградово и Суханово, а также в Доме-музее семьи Морозовых.
«Не играй шпионку».
Дарья Мороз играет агента ЦРУ, американку с русскими корнями. Для работы у нее есть псевдоним Леонардо. Сделать из Дарьи шпионку было в том числе серьезной задачей для художников по гриму и по костюму. В итоге Дарья на площадке напоминает то Барбару Брыльску, то Мирей Матьё.
— Она профессионал, хамелеон, всё время меняющий лики и парики, — улыбается Дарья Мороз. — В Пентагоне моя героиня носит официальные костюмы, не прячась за гримом. Но приезжая в СССР, меняется. Она выглядит чуть моднее, чем основная масса людей. Иногда, чтобы слиться с толпой, переодевается в «советскую бабушку»: пальто, платочек.
Героиня Дарьи Мороз одна из вербовщиков. Она прекрасно говорит на разных языках. Но, по признанию актрисы, для нее игра на английском языке стала самым большим испытанием.
— Мне всё время режиссер говорил: «Не играй шпионку». В первую очередь это история о людях, — призналась Дарья Мороз. — В сценарии так интересно выписаны человеческие линии, что становится понятно, чего герои хотят добиться в итоге. Меня в нем привлек азарт, с которым рассказана история, думаю, зрителей тоже это захватит.
Если у мужчин в кадре драки, погони, стрельба, то у агента ЦРУ весь экшен в диалогах. Ее задача быть убедительной и переманить собеседника на свою сторону. В ход идут шутки, ирония, манипуляция, деловые предложения.
Как боевик с Джеки Чаном.
За трюки и боевые сцены в сериале отвечал постановщик трюков Амур Гамаев. У него на съемочной площадке всегда всё должно быть спланировано и без суеты. Актеров на таких съемках берегут. Им разрешены лишь неопасные трюки, остальную работу делают дублеры-каскадеры. Герой Ивана Колесникова между тем много дерется в кадре тем, что под руку подвернется. Даже использует скальпель.
— Это же прикольно, чувствуешь себя как в детстве во дворе, когда посмотрел какой-нибудь боевик с Джеки Чаном, и вот ты тоже так же дерешься, — смеется Иван Колесников, играющий Кима.
Антагонист Кима — полковник КГБ Валентин Смагин. Его играет Кирилл Гребенщиков.
— По долгу службы сотрудники госбезопасности должны быть незаметными, это люди с непримечательной внешностью, со стертыми голосами, о характере которых очень сложно судить, — говорит Кирилл Гребенщиков. — Но актеры в силу своей профессии должны наделить героев особыми чертами, сделать характер более рельефным, чтобы на него было интересно смотреть. В то же время не нарушая профессиональной достоверности персонажа. Самое главное — наградить героя противоречивостью, дать ему и плюсы, и минусы. Чтобы не был плоским и однозначным.
Сценарий сериала написан в стилистике лучших советских фильмов про разведчиков. Он понравится поклонникам хита «ТАСС уполномочен заявить».
— Алексей Мурадов режиссер требовательный, с ним непросто, он не пропускает ничего и очень внимателен к мелочам, — говорит Кирилл Гребенщиков. — Его установка: забудь, что ты умеешь, и всегда будь живым. Мой герой — персонаж с сюрпризом. В нем есть зло и добро, черное и белое. Именно этим он мне и понравился. Всегда интересно играть человека, в котором борются два начала: как он стоит перед выбором и как его делает, на что опирается и что с ним происходит в момент решения.
В фильме есть один безусловно положительный герой — агент Баум. Как говорит актер Павел Трубинер, всё у этого человека при нем: он собранный, уверенный, незаметный, как и подобает людям этой профессии. И главное, предан своей Родине.
— В СССР была плеяда великих разведчиков, работавших за границей и не раскрытых, — уточняет Павел Трубинер. — Многие из них долгожители. Это уникально, потому что профессия требует серьезно психологически затрачиваться. Наш сериал рассказывает о времени, которое было не так давно. Поэтому зрители поностальгируют по СССР. А я, чтобы лучше погрузиться в эпоху, даже купил себе часы 1974 года Casio, в них и снимаюсь.
Шпионский ретродетектив «Разящий луч» покажут на РЕН ТВ 3 ноября начиная с 8:45. Зрители увидят все восемь серий.