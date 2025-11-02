День «Станьте экстрасенсом» и День мертвых: какие праздники отмечают в России и мире 2 ноября

2 ноября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День «Станьте экстрасенсом», День мертвых и День кормления птиц овсяным печеньем.
День «Станьте экстрасенсом».
День «Станьте экстрасенсом» появился в США, откуда распространился по другим странам. Создатели этого праздника предлагают людям раскрыть свой потенциал в магии, попробовав различные эзотерические практики. Это могут быть нумерология, хиромантия, гадание и многие другие.
День мертвых.
День мертвых — это традиционный для Латинской Америки праздник, посвященный памяти умерших. Несмотря на такую мрачную тематику, в эту дату у латиноамериканцев принято веселиться и смеяться над смертью. Считается, что в 2 ноября духи умерших навещают своих родственников. Люди в этот день наряжаются в костюмы, связанные со смертью, а кладбища украшают разноцветными лентами.
День кормления птиц овсяным печеньем.
День кормления птиц овсяным печеньем, предположительно, возник, трансформировавшись из древнего славянского обычая, согласно которому птицы — это души усопших, и, чтобы их задобрить, пернатых нужно покормить. Со временем птицам стали давать именно овсяное печенье. Главное — раскрошить печенье на мелкие кусочки, чтобы не навредить пернатым.