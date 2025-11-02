День «Станьте экстрасенсом» и День мертвых: какие праздники отмечают в России и мире 2 ноября

День мертвых — это традиционный для Латинской Америки праздник, посвященный памяти умерших. Несмотря на такую мрачную тематику, в эту дату у латиноамериканцев принято веселиться и смеяться над смертью. Считается, что в 2 ноября духи умерших навещают своих родственников. Люди в этот день наряжаются в костюмы, связанные со смертью, а кладбища украшают разноцветными лентами.