Народный календарь. Почему 5 ноября нужно есть мед и жужжать как пчела

5 ноября церковь чтит память одного из апостолов от семидесяти — Иакова Младшего, прозванного «братом Господним». В народном календаре эту дату прозвали Днем Якова.

В старину 5 ноября было принято играть в «пчелиные игры» — имитировать жужжание пчел и есть мед. Считалось, что это приведет к хорошему урожаю в следующем году.

В этот день не стоит поручаться за других, особенно если это люди, не связанные с вами родственными узами. Это может привести к потере репутации и проблемам. Также не стоит в эту дату давать денег в долг. Считается, что это принесет несчастье заемщику и он не сможет вернуть долг.

Приметы погоды:

Если в эту дату идет снег или град, то после 22 ноября наступит настоящая зима.

Выпало много снега, и он не тает, то зима будет теплой, а следующий год — урожайным.

Дождь в этот день предвещает богатый урожай.

Именины отмечают: Афанасий, Александр, Владимир, Иван, Игнат, Максим, Петр, Николай, Яков.