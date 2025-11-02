Народный календарь. Почему 5 ноября нужно есть мед и жужжать как пчела

В этот день не стоит поручаться за других, особенно если это люди, не связанные с вами родственными узами. Это может привести к потере репутации и проблемам. Также не стоит в эту дату давать денег в долг. Считается, что это принесет несчастье заемщику и он не сможет вернуть долг.