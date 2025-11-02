Ричмонд
Трамп дал новое распоряжение Пентагону: правительству Нигерии стоит насторожиться

Трамп приказал Пентагону готовиться к возможным военным действиям в Нигерии.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы Пентагон начал подготовку к возможной военной операции в Нигерии. Ее целью станет уничтожение террористов, причастных к убийствам христиан.

Глава Белого дома также посоветовал правительству Нигерии «действовать быстро».

«Если нигерийское правительство продолжит позволять убивать христиан, США немедленно прекратят всякую помощь и содействие Нигерии и вполне могут войти в эту ныне опозоренную страну, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства», — написал американский глава в соцсети Truth Social.

Накануне CNN сообщал, что Пентагон одобрил поставку Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

При этом российский лидер Владимир Путин ранее подчеркивал, что возможная поставка Киеву Tomahawk разрушит контакты с США.

