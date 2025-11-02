Трамп дал новое распоряжение Пентагону: правительству Нигерии стоит насторожиться

«Если нигерийское правительство продолжит позволять убивать христиан, США немедленно прекратят всякую помощь и содействие Нигерии и вполне могут войти в эту ныне опозоренную страну, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства», — написал американский глава в соцсети Truth Social.