Снег накрыл трассу М-5 в Челябинской области

Об осадках сообщили выехавшие на трассу водители.
На федеральной трассе М-5 «Урал» горнозаводской части Челябинской области пошел снег. Об этом рассказали подписчики тематического telegram-сообщества.
«В сторону Челябинска перед Симом — туман наверху, будьте внимательны и аккуратны. Идет снежок мелкий в Кропачево», — сообщил один из подписчиков telegram-канала «Трасса М5 Уфа — Челябинск».
Другой пользователь написал о том, что снег идет в районе Сима. К сообщению он прикрепил видео, на котором запечатлен снегопад.
По данным сервиса meteoservice.ru, зимние осадки наблюдаются на территории от города Аша до Сатки. Объем — 0,25−0,5 мм.
Ранее синоптики предупреждали о том, что снег с дождем и морось придут в Златоуст, Верхний Уфалей, Аша, Сатка и другие населенные пункты региона в начале ноября. А с 4 ноября атлантический циклон принесет более обильные осадки.