Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снег накрыл трассу М-5 в Челябинской области

На федеральной трассе М-5 «Урал» горнозаводской части Челябинской области пошел снег. Об этом рассказали подписчики тематического telegram-сообщества.

Об осадках сообщили выехавшие на трассу водители.

На федеральной трассе М-5 «Урал» горнозаводской части Челябинской области пошел снег. Об этом рассказали подписчики тематического telegram-сообщества.

«В сторону Челябинска перед Симом — туман наверху, будьте внимательны и аккуратны. Идет снежок мелкий в Кропачево», — сообщил один из подписчиков telegram-канала «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

Другой пользователь написал о том, что снег идет в районе Сима. К сообщению он прикрепил видео, на котором запечатлен снегопад.

По данным сервиса meteoservice.ru, зимние осадки наблюдаются на территории от города Аша до Сатки. Объем — 0,25−0,5 мм.

Ранее синоптики предупреждали о том, что снег с дождем и морось придут в Златоуст, Верхний Уфалей, Аша, Сатка и другие населенные пункты региона в начале ноября. А с 4 ноября атлантический циклон принесет более обильные осадки.