Календарь на 2 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

На Руси было принято молить святого Артемия об избавлении от недугов и происков нечистой силы. Также великомученика называли покровителем военных, в день его памяти проводили молебны, во время которых вспоминали о погибших защитниках Родины и просили уберечь живых от беды. Для воинства и предводителей устраивали в этот день пиры и готовили угощения. Поэтому праздник иногда называли Днем атаманов. В канун Артемьева хозяйки солили капусту и делали заготовки. Считалось, что все приготовленное в этот день не пропадет до весны. Согласно поверьям, дети, рожденные в Артемьев день, находятся под покровительством волчиц и понимают язык животных.