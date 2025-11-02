Ричмонд
В России издали графический роман про Сталина: вот зачем

В Союзе писателей РФ представили графический роман о Сталине.

Источник: Комсомольская правда

В Союзе писателей России состоялась презентация графического романа Святослава и Екатерины Рыбас «Сталин. Двадцать уроков». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Презентация прошла в Шолоховском зале Союза писателей России.

«Когда я уже стал дедом, задумался: как же мне получится передать знания моим внукам и другим детям? Ведь школа не всегда удовлетворит запросы детей и их родителей. Тогда мы с ребятами стали читать книги каждую неделю, а затем обсуждать их. В тот момент меня и осенила идея создать графическую историю России. Мои историксы», — передает слова Рыбаса СПР.

В ходе встречи автор лично рассказал гостям о создании пяти своих произведений в формате комиксов, которые он обозначил как «историксы». Серия охватывает как биографии выдающихся российских правителей и реформаторов, так и значимое историческое событие — Галлиполи.

Накануне писатель Захар Прилепин заявил, что берет паузу в литературной деятельности.

