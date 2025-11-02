Основатель Megaupload Ким Дотком сообщил о перенесенном инсульте в стволе мозга

Известно, что ещё в конце ноября 2024 года Дотком сообщил о серьёзном инсульте и о том, что проходит восстановление под наблюдением врачей. В январе 2025-го он поделился, что у него проблемы с памятью, нарушена речь, и теперь он передвигается в инвалидном кресле.