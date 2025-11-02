Ричмонд
Основатель Megaupload Ким Дотком сообщил о перенесенном инсульте в стволе мозга

В конце ноября 2024 года Дотком рассказал о серьёзном заболевании.

Источник: Комсомольская правда

Основатель файлообменников Megaupload и Mega, Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, рассказал, что перенёс инсульт в стволе головного мозга.

«Я вернулся. Я перенёс стволовой инсульт», — написал он в своём аккаунте в соцсети X. Других подробностей о состоянии здоровья в сообщении не было.

Известно, что ещё в конце ноября 2024 года Дотком сообщил о серьёзном инсульте и о том, что проходит восстановление под наблюдением врачей. В январе 2025-го он поделился, что у него проблемы с памятью, нарушена речь, и теперь он передвигается в инвалидном кресле.

Напомним, Ким Дотком — немецко-финский предприниматель, когда-то оказавшийся в центре пристального внимания ФБР. Его задерживали по запросу бюро, обвиняли в рэкете, отмывании денег и мошенничестве, но он всегда заявлял, что обвинения — необоснованные и предвзятые. Сейчас он живёт в Новой Зеландии, где ведётся судебный процесс по его экстрадиции в США.