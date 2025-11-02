Курганцы стали реже болеть

Курганцы в 2025 году реже болеют инфекционными заболеваниями в сравнении с прошлым годом.
Жители Курганской области в этом году стали реже болеть. Это следует из официальной статистики Роспотребнадзора.
«Заболеваемость инфекционными болезнями в целом по Курганской области с января по сентябрь 2025 года на 17,1% ниже аналогичного периода прошлого года. Уровень инфекционной заболеваемости без учета ОРВИ в январе-сентябре 2025 года снизился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Из всех регистрируемых в регионе заболеваний 89,8% приходится на ОРВИ. Что касается острых кишечных инфекций неустановленной этиологии, в этом году показатели остаются на уровне прошлогодних. Групповых заболеваний острыми кишечными инфекциями в этом году в детских образовательных и медицинских организациях области не регистрировалось.
Ранее в конце октября в Курганской области наблюдалось увеличение количества классов на дистанционном обучении из-за ОРВИ — тогда на удаленный формат перешли 44 класса в 25 школах региона при общем снижении заболеваемости респираторными инфекциями на 5,2%. Данные показатели были связаны с сезонным ростом простудных заболеваний в осенний период, который традиционно приводит к временному закрытию отдельных классов в образовательных учреждениях области.