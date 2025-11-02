Ошибки преступников помогли полиции Парижа раскрыть ограбление Лувра

Французская полиция смогла выявить и, предположительно, задержать преступников, совершивших кражу драгоценностей из Лувра, благодаря их собственным ошибкам. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Грабители, планировавшие уничтожить улики, включая оборудование, путем поджога, были вынуждены бросить технику и скрыться на скутерах из-за стремительного прибытия полиции. Эта поспешность позволила следователям собрать на месте происшествия более 150 вещественных доказательств, в том числе образцы ДНК и отпечатки пальцев, что привело к выявлению трех подозреваемых.
Хотя эксперты отметили, что первоначальный план преступников свидетельствовал о хорошей подготовке, попытка поджога и последующее бегство с оставлением улик свели на нет все их преимущества. Оперативность французских правоохранителей, быстро заблокировавших пути отступления, сыграла ключевую роль в раскрытии преступления, говорится в сообщении.
Украденные драгоценности так и не нашли. Предполагается, что грабители пытались через даркнет продать экспонаты охранной фирме из Израиля CGI Group. Как идет расследование этого громкого ограбления — в материале «Вечерней Москвы».