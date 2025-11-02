Ошибки преступников помогли полиции Парижа раскрыть ограбление Лувра

Грабители, планировавшие уничтожить улики, включая оборудование, путем поджога, были вынуждены бросить технику и скрыться на скутерах из-за стремительного прибытия полиции. Эта поспешность позволила следователям собрать на месте происшествия более 150 вещественных доказательств, в том числе образцы ДНК и отпечатки пальцев, что привело к выявлению трех подозреваемых.