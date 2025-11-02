Секретная смета. Как сэкономить на ремонте без потери качества

— На форуме «Российский промышленник» мы много говорили о том, как сделать строительство и ремонт доступнее без потери качества. Сегодня застройщики после продажи квартиры помогают клиентам подобрать подрядчиков. Они рекомендуют проверенных дизайнеров и строительные бригады, обеспечивая комплексный сервис. Экономить в таких проектах сложно: компании с постоянными объёмами работ могут предложить оптимальные цены, но при этом важно мониторить рынок, ведь низкая стоимость не всегда означает качество, — отметил Станислав Медведев.