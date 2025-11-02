Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО отражает атаку дронов ВСУ в районе Геленджика и Туапсе

Дроны ВСУ в эти минуты пытаются атаковать Краснодарский край. Как сообщает SHOT, система противовоздушной обороны (ПВО) работает над Геленджиком и Туапсинским районом. Угроза БПЛА также объявлена для Новороссийска.

Источник: Life.ru

По информации местных жителей, после 23:30 в небе над Геленджиком прогремело от пяти до семи мощных взрывов. Сообщения о звуках пролетающих дронов и хлопках также поступили от очевидцев в Сочи, Туапсе и Анапе.

Предварительно, в сумме над регионом уничтожено около десятка вражеских беспилотников. На данный момент информация о возможных разрушениях и жертвах отсутствует.

Ранее для обеспечения безопасности приостановили авиасообщение в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше