Le Parisien: трое подозреваемых в ограблении Лувра отпущены на свободу

По данным СМИ, эти люди входили в окружение 37-летнего мужчины и его 38-летней спутницы — именно они являются главными обвиняемыми по делу о краже в музее. Ранее полиция уже задерживала мужчину из-за причастности к другим кражам, а его ДНК нашли на месте ограбления Лувра.