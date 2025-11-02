Ричмонд
Le Parisien: трое подозреваемых в ограблении Лувра отпущены на свободу

19 октября неизвестные проникли в Лувр и за семь минут похитили драгоценности.

Источник: Комсомольская правда

Из-под стражи отпустили троих подозреваемых, связанных с ограблением Лувра. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

По данным СМИ, эти люди входили в окружение 37-летнего мужчины и его 38-летней спутницы — именно они являются главными обвиняемыми по делу о краже в музее. Ранее полиция уже задерживала мужчину из-за причастности к другим кражам, а его ДНК нашли на месте ограбления Лувра.

Интересно, что спутница обвиняемого в момент преступления была не на месте, однако полицейские обнаружили её ДНК на подъемнике, которым воспользовались злоумышленники.

Напомним, 19 октября неизвестные проникли в Лувр и за семь минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона на сумму около 88 миллионов евро.

Сразу после похищения на инцидент отреагировал французский глава. Как заявил президент Эмманюэль Макрон, ограбление в Лувре — акт посягательства на наследие, составляющее предмет национальной гордости Франции.

