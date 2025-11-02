Мощный взрыв произошел на газовом предприятии в Иране, есть пострадавшие

В иранском городе Шираз произошел мощный взрыв на заводе по заправке сжиженного газа, в результате которого взорвался газовый баллон. Об этом стало известно в субботу, 1 ноября.
В 18:30 по Москве прогремел взрыв, который спровоцировал пожар. Однако спасатели быстро взяли ситуацию под контроль и не дали огню распространиться на соседние строения.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали девять человек. Двое из них были доставлены в больницу, еще семерым оказана амбулаторная помощь. Причины взрыва и пожара в настоящее время расследуются специалистами пожарной службы. О каком конкретно заводе идет речь, не уточняется, передает иранский телеканал SNN.
21 октября на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Венгрии и Румынии прогремели взрывы. Происшествия произошли на заводе Petrotel-Lukoil (дочерняя компания корпорации «Лукойл») в румынском городе Плоешти, а также на предприятии компании MOL в венгерском городе Сазхаломбатта. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что «поставки топлива в Венгрию в порядке».