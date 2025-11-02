Мощный взрыв произошел на газовом предприятии в Иране, есть пострадавшие

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали девять человек. Двое из них были доставлены в больницу, еще семерым оказана амбулаторная помощь. Причины взрыва и пожара в настоящее время расследуются специалистами пожарной службы. О каком конкретно заводе идет речь, не уточняется, передает иранский телеканал SNN.