Первому долговременному полету на МКС — 25 лет: за эти годы на станции побывали 290 человек

Так, с момента прибытия на станцию 2 ноября 2000 года первой долговременной экспедиции в составе российских космонавтов Сергея Крикалева и Юрия Гидзенко, а также астронавта NASA Уильяма Шеперда, на МКС постоянно поддерживается человеческое присутствие. С этого события прошло ровно 25 лет.