Первому долговременному полету на МКС — 25 лет: за эти годы на станции побывали 290 человек

Первому долговременному полету на МКС исполнилось 25 лет. Согласно информации «Роскосмоса», за 25 лет эксплуатации МКС в постоянном пилотируемом режиме на станции успели поработать 290 человек. Эта цифра включает и участников первых экспедиций.
На МКС побывали космонавты из 24 стран, при этом гендерный состав включал 239 мужчин и 51 женщину. Список стран представлен Белоруссией, Германией, Канадой, Японией и другими государствами.
Так, с момента прибытия на станцию 2 ноября 2000 года первой долговременной экспедиции в составе российских космонавтов Сергея Крикалева и Юрия Гидзенко, а также астронавта NASA Уильяма Шеперда, на МКС постоянно поддерживается человеческое присутствие. С этого события прошло ровно 25 лет.
За всю историю МКС в открытом космосе работали 157 специалистов из 10 стран. Общее количество выходов составило 277, из которых 75 были выполнены по российской программе.
