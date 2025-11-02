Трамп поручил Пентагону готовить атаку на Нигерию из-за «убийства христиан»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что власти Нигерии якобы причастны к преступлениям в отношении христиан, а также не исключил, что американские военные «войдут» в страну.
«США немедленно остановят всю помощь Нигерии и могут с большой вероятностью войти в эту опозоренную страну, чтобы полностью стереть исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства», — написал он в своей соцсети Truth Social.
Трамп утверждает, что «правительство Нигерии позволяет убивать христиан». Он отметил, что поручил Пентагону «подготовить возможные действия». По его словам, «если атака состоится, это будет жёстко, быстро и ловко».
Трамп уже высказывался об убийствах в Нигерии. В Министерстве иностранных дел страны отвергли обвинения со стороны президента США. В ведомстве подчеркнули, что «нигерийцы всех вероисповеданий уже давно мирно сосуществуют», а также выразили приверженность борьбе с террористами. При этом нигерийская сторона создала комиссию «по расследованию возможного геноцида христианского населения» в ряде частей страны.
Ранее сообщалось, что власти Нигерии опровергли сообщения о якобы планировавшемся перевороте.