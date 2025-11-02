Трамп поручил Пентагону готовить атаку на Нигерию из-за «убийства христиан»

Трамп уже высказывался об убийствах в Нигерии. В Министерстве иностранных дел страны отвергли обвинения со стороны президента США. В ведомстве подчеркнули, что «нигерийцы всех вероисповеданий уже давно мирно сосуществуют», а также выразили приверженность борьбе с террористами. При этом нигерийская сторона создала комиссию «по расследованию возможного геноцида христианского населения» в ряде частей страны.