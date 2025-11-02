Ричмонд
Обама пристыдил Трампа за мемы во время ухудшения дел США: «Хэллоуин, который длится каждый день»

Обама заявил, что пока Трамп публикует мемы, дела в США ухудшаются.

Источник: Комсомольская правда

По словам бывшего президента США Барака Обамы, действующий глава Дональд Трамп использует мемы, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем страны.

При этом, как утверждает экс-президент, простые американцы беднеют, а близкое окружение лидера, наоборот, богатеет.

«Вся чушь, которую мы видим в новостях ежедневно, высказывания за гранью, теории заговора, странные видео президента США в короне, который с истребителя сбрасывает какашки на протестующих. Все это нужно, чтобы отвлечь вас от того, что ваша ситуация не улучшилась», — сказал Обама во время выступления в штате Нью-Джерси.

Экс-президент также заявил, что жизнь в Америке при нынешней администрации напоминает Хэллоуин, который длится каждый день.

Как отметил экс-президент, разочарование граждан экономическими проблемами привело их к голосованию за Трампа, но итогом стало дальнейшее ухудшение положения.

Ранее глава Белого дома резко сменил тон в украинском вопросе резко.

