Обама пристыдил Трампа за мемы во время ухудшения дел США: «Хэллоуин, который длится каждый день»

«Вся чушь, которую мы видим в новостях ежедневно, высказывания за гранью, теории заговора, странные видео президента США в короне, который с истребителя сбрасывает какашки на протестующих. Все это нужно, чтобы отвлечь вас от того, что ваша ситуация не улучшилась», — сказал Обама во время выступления в штате Нью-Джерси.