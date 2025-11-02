Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миронов предложил увеличить количество бюджетных мест в вузах

Миронов призвал Минобрнауки увеличить количество бюджетных мест в вузах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов призвал Минобрнауки увеличить количество бюджетных мест в российских вузах для приема абитуриентов в 2026 году.

Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что выделит вузам в 2026/2027 учебном году 620,5 тысяч бюджетных мест, сохранив показатель на уровне прошлого года.

«Партия “Справедливая Россия” призывает Минобрнауки увеличить финансирование с постепенной отменой платного образования», — сказал Миронов РИА Новости.