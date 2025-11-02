Миронов предложил увеличить количество бюджетных мест в вузах

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов призвал Минобрнауки увеличить количество бюджетных мест в российских вузах для приема абитуриентов в 2026 году.
Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что выделит вузам в 2026/2027 учебном году 620,5 тысяч бюджетных мест, сохранив показатель на уровне прошлого года.
«Партия “Справедливая Россия” призывает Минобрнауки увеличить финансирование с постепенной отменой платного образования», — сказал Миронов РИА Новости.