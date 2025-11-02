Скоростной поезд протаранил фуру с фруктами в Нидерландах

В нидерландской деревне Метерен, расположенной в 70 километрах от Амстердама, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.
Скоростной пассажирский поезд, в котором находились 400 человек, на полной скорости врезался в большегруз, перевозивший фрукты.
Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения. Грузовая фура пыталась пересечь железнодорожные пути, однако не успела завершить маневр из-за внезапно опустившихся с обеих сторон шлагбаумов. Мощный удар поезда буквально разорвал грузовик на части, а находившиеся в нем груши разлетелись на сотни метров.
В результате столкновения пять человек, находившихся в кабине грузовика, получили травмы. Пассажиры поезда, к счастью, не пострадали.
4 августа стало известно, что грузовой поезд снес автобус с пассажирами на перегоне Олонец — Лодейное в Ленинградской области. В результате аварии погиб один человек. Позже в Сети появились кадры с места столкновения автобуса и грузового поезда. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но поезд все равно не успел остановиться. Позже появилась информация, что число пострадавших при столкновении автобуса с поездом в Ленинградской области выросло до 16. При этом семь человек находились в тяжелом состоянии.