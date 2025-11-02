Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян получил очередную травму в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» из-за полученного повреждения. Футболист вышел на замену на 41-й минуте, но уже на 82-й минуте сам был заменён. Его команда в итоге одержала победу со счётом 3:2.