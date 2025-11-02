В Кургане на Троицкой площади запретят парковку в праздничный день

«В связи с проведением концертной программы, посвященной государственному празднику Дню народного единства, администрация города Кургана постановляет: запретить остановку и стоянку транспортных средств, кроме транспортных средств организаторов и организованных групп посетителей мероприятия по пропускам, у здания ГАУ “Курганское театрально-концертное объединение” (Троицкая площадь, 1А) на парковочной площадке со стороны улицы Климова 4 ноября с 12:00 до 17:00», — говорится в документе. Следить за ограничением въезда на парковочную площадку будет УМВД.