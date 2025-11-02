Бросил кота с четвертого этажа и получил срок: суд отправил блогера в колонию за издевательства над животным

Стрит-арт художник Иван Лебедев, известный под псевдонимом Namer, получил 1,5 года колонии по решению Останкинского суда Москвы. Его признали виновным в том, что он выбросил кота из окна и заснял свои действия на видео. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.