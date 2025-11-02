Бросил кота с четвертого этажа и получил срок: суд отправил блогера в колонию за издевательства над животным

Стрит-арт художник Иван Лебедев, известный под псевдонимом Namer, получил 1,5 года колонии по решению Останкинского суда Москвы. Его признали виновным в том, что он выбросил кота из окна и заснял свои действия на видео. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Согласно судебным документам, Лебедев на четвертом этаже собственной квартиры схватил своего питомца по кличке Фифти, после чего намеренно сбросил его из окна. Все свои действия он фиксировал на видео. Полученная видеозапись была позднее размещена им в личном Telegram-канале. В результате падения животное получило тяжелые травмы.
В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Но ему все авно придется провести полтора года в колонии.
При определении меры наказания суд принял во внимание ряд смягчающих вину обстоятельств. Среди них — чистосердечное признание, положительные характеристики с места жительства от участкового и соседей, а также позитивный отзыв от работодателя. Также учли состояние здоровья матери Лебедева, его заботу о ней и активное содействие следствию.
Кроме того, как сообщают СМИ, на Лебедева заведено еще одно уголовное дело. На этот раз его подозревают в совершении изнасилования несовершеннолетней.
Ранее из-за разбросанной отравы в подмосковном Красногорске были отравлены несколько десятков собак, двое из которых умерли.