Праздничный ноябрь: в России начались продолжительные выходные

В России начинаются трёхдневные выходные — они продлятся с 2 по 4 ноября и связаны с празднованием Дня народного единства. Об этом говорится в постановлении правительства РФ «О переносе выходных дней в 2025 году».
«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Российской Федерации постановляет перенести в 2025 году следующие выходные дни… с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября», — говорится в документе.
Таким образом, выходными будут три дня подряд: воскресенье, 2 ноября; понедельник, 3 ноября; и, конечно, сам праздник — вторник, 4 ноября.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Этот праздник был учреждён федеральным законом от 29 декабря 2004 года «О внесении изменений в статью 1 федерального закона “О днях воинской славы (победных днях) России”».
