Троих подозреваемых в ограблении Лувра освободили из-под стражи

Трое подозреваемых в ограблении Лувра были освобождены из-под стражи. Как сообщает Le Parisien, адвокаты одного из фигурантов София Бугрина и Ноэми Горен раскритиковали следственные действия, назвав аресты в рамках дел об организованной преступности хаотичными и сравнив их с «дрейфующими сетями».