Екатеринбуржцы вынуждены сутками ждать свои рейсы по России

Согласно расписанию, вылеты всех трех самолетов отложили на 23 часа. Самолет в Сыктывкар 7R-870 должен был покинуть Екатеринбург в три часа дня 2 ноября, но отправится только в два часа дня 3 ноября. Рейсы 7R-815 в Томск и Нижневартовск соответственно также вылетят с задержкой в сутки. Вместо 03:25 2 ноября они вылетят после полуночи 3 ноября.