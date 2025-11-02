Ричмонд
Екатеринбуржцы вынуждены сутками ждать свои рейсы по России

В аэропорту Кольцово сразу три рейса авиакомпании Rusline отложили на сутки. С опозданием в день вылетят самолеты в Сыктывкар, Нижневартовск и Томск. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Согласно расписанию, вылеты всех трех самолетов отложили на 23 часа. Самолет в Сыктывкар 7R-870 должен был покинуть Екатеринбург в три часа дня 2 ноября, но отправится только в два часа дня 3 ноября. Рейсы 7R-815 в Томск и Нижневартовск соответственно также вылетят с задержкой в сутки. Вместо 03:25 2 ноября они вылетят после полуночи 3 ноября.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к авиаперевозчику. Ответ будет опубликован, как только поступит.