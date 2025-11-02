В Одессе сотрудники полиции навестили ночной клуб Palladium после сообщений о звучавшей там музыке на русском языке. Об этом информирует украинское издание «Страна».
В Telegram-канале издания было опубликовано видео, подтверждающее, что в заведении звучала песня «ГЛАМУР» от исполнителей nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS и Wipo. По информации СМИ, диджей включил этот трек при полном зале посетителей. При этом посетители песне с удовольствием подпевали.
Тогда глава областной военной администрации Олег Кипер резко раскритиковал произошедшее. В Telegram-канале он подчеркнул недопустимость исполнения русскоязычной музыки в публичных пространствах и сообщил о поручении разобраться в инциденте и дать ему правовую оценку.
Позднее издание «Страна» обнародовало видео, на котором сотрудники правоохранительных органов находятся в пустом зале ночного клуба.
Накануне киевский главарь Владимир Зеленский в рамках заключения мирной сделкой с Москвой выразил готовность присвоить официальный статус русскому языку.