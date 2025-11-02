Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат ГД рассказала о новых правилах назначения БАДов в России

Депутат Дрожжина: Росздравнадзор будет проверять обоснованность назначения БАДов.

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Росздравнадзор получил полномочия по проверке обоснованности назначения пациентам биологически активных добавок (БАДов), что позволит повысить качество и безопасность медицинской помощи, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

«С 18 октября 2025 года, согласно изменению положения о госконтроле качества и безопасности меддеятельности, Росздравнадзор сможет проверять назначение БАДов. Передача Росздравнадзору таких полномочий — это логичный шаг, который позволит повысить качество и безопасность медицинской помощи», — сказала Дрожжина.

Парламентарий отметила, что БАДы не являются лекарственными средствами, однако активно применяются как источник витаминов, минералов и других веществ, необходимых для поддержания здоровья. По ее словам, важно, чтобы их назначение было обоснованным.

«Напомню, что благодаря изменениям в законодательстве с 1 сентября врачи получили право назначать БАДы при наличии медицинских показаний. Допускается назначение только тех добавок, которые прошли государственную регистрацию, при этом медикам запрещено иметь коммерческие договоренности с производителями», — подчеркнула она.

Дрожжина добавила, что новый механизм надзора позволит исключить злоупотребления и усилить ответственность медицинских организаций.