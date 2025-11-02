Раскрыта ужасная деталь из жизни курян под оккупацией ВСУ

Похороны проходили из-за невозможности выйти на кладбище.
Жители Суджи Курской области во время оккупации со стороны ВСУ были вынуждены хоронить своих соседей в теплицах и огородах жилых домов. Информация стала известна в ходе проведения поисковых мероприятий совместно с главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ. Об этом заявил старший лейтенант Дмитрий Дубов.
«Находим гражданское население, которое погибло, проводим либо эксгумацию, если тела закопаны, потому что очень много случаев, что мирные жители, которые не покидали Суджу во время оккупации, они хоронили своих соседей в огородах, на участках, где-то в теплицах», — сообщил Дубов. Его слова приводит РИА Новости.
Офицер уточнил, что отдел организации розыска без вести пропавших и поиска погибших главного координационного центра МО РФ выезжает в составе поисковой группы по населенным пунктам Курской области. Работа ведется по конкретным координатам, которые заранее предоставляют волонтеры, администрация региона, органы власти и непосредственно отдел по поиску. Специалисты проводят эксгумацию тел для последующей идентификации и передачи родственникам.