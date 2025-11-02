Ричмонд
Баян Алагузова показала, где прошло детство ее мужа

Казахстанская продюсер Баян Алагузова и ее супруг и Турсен Алагузов посетили Актобе. Об этом блогер рассказала в своих Instagram-stories, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

На кадрах видео Баян засняла дом, Тургенева 100/3. Оказалось, что именно там провел детство ее муж. Она также опубликовала снимок с мужем рядом с его домом детства.

«Мы приехали в Актобе почтить память предков, а также Турсену захотелось приехать в детский двор. Вот он мне рассказывает, как он тут играл с детьми, где его окна, в общем, тянет на малую родину всех нас. А дальше мы едем на мою родину, в Уральск», — сказала продюсер.

Когда Баян спросила, что чувствует Турсен, находясь в родном дворе, он ответил: «Ностальгию».

Ранее мы писали о том, что Мелания Трамп оделась на Хэллоуин женщиной, довольной семейной жизнью и любящей чужих детей.

