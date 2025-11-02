Баян Алагузова показала, где прошло детство ее мужа

На кадрах видео Баян засняла дом, Тургенева 100/3. Оказалось, что именно там провел детство ее муж. Она также опубликовала снимок с мужем рядом с его домом детства.
«Мы приехали в Актобе почтить память предков, а также Турсену захотелось приехать в детский двор. Вот он мне рассказывает, как он тут играл с детьми, где его окна, в общем, тянет на малую родину всех нас. А дальше мы едем на мою родину, в Уральск», — сказала продюсер.
Когда Баян спросила, что чувствует Турсен, находясь в родном дворе, он ответил: «Ностальгию».
