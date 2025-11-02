Дроны налетели на российский курорт, поврежден местный порт

Срочная новость.
На территории Туапсе ведется противодействие налету БПЛА. В результате падения беспилотников зафиксированы разрушения объектов портовой инфраструктуры, после чего произошло воспламенение.
Данных о пострадавших в результате инцидента на текущий момент не зарегистрировано. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
