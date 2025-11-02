Психотерапевт раскрыл способ улучшить память с помощью двух простых предметов

Психотерапевт Элоиза Скиннер заявила, что у людей, пишущих от руки, лучше развита память и интеллект, чем у тех, кто печатает. В интервью HuffPost она объяснила, что несколько исследований показали, что пишущие от руки лучше справляются с тестами и викторинами.