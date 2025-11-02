Болельщик «Реала» скончался на стадионе после нереализованного пенальти Мбаппе

Во время матча чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» израильский болельщик «Реала» Игаль Бродкин скончался на трибуне после того, как игрок «Реала» Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти.
По информации Sport.es, после неудачного удара с пенальти Бродкин потерял сознание. Другие болельщики попытались привлечь внимание судьи, чтобы остановить игру, и вратарь «Реала» Тибо Куртуа также обратился к арбитру, сообщив о случившемся. Однако судья принял решение продолжить матч.
«Реал» одержал победу над «Барселоной» со счетом 2:1. Мадридский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, опережая «Барселону» на пять очков, говорится в статье.
Ранее футболист, выступающий за казахстанский клуб «Хан-Тенгри», Диас Толеу внезапно скончался во время матча. Трагедия произошла на 65-й минуте встречи с командой «Экибастуз». 19-летний юноша лег на газон, пытаясь размять ногу, однако неожиданно потерял сознание. Бригада медиков оперативно выбежала на поле, они попытались оказать ему экстренную помощь. Толеу умер на месте.