Болельщик «Реала» скончался на стадионе после нереализованного пенальти Мбаппе

Ранее футболист, выступающий за казахстанский клуб «Хан-Тенгри», Диас Толеу внезапно скончался во время матча. Трагедия произошла на 65-й минуте встречи с командой «Экибастуз». 19-летний юноша лег на газон, пытаясь размять ногу, однако неожиданно потерял сознание. Бригада медиков оперативно выбежала на поле, они попытались оказать ему экстренную помощь. Толеу умер на месте.