Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили о двойной оплате за работу в День народного единства

Машаров сообщил, что за работу в День народного единства положена двойная оплата.

Источник: Комсомольская правда

Член комиссии ОП РФ Евгений Машаров в беседе с ТАСС пояснил, что труд в официальные праздники подлежит оплате не менее чем в двойном размере. Данное правило распространяется и на День народного единства.

Согласно статье 112 Трудового кодекса, 4 ноября — нерабочий праздничный день. В эту дату ежегодно празднуется День народного единства.

Так, в праздничные дни сдельщикам платят по двойным расценкам, а работникам с дневными или часовыми ставками — двойную ставку. Сотрудникам на окладе положена как минимум одинарная ставка сверх оклада, а при переработке — двойная.

Машаров особо отметил, что правило о двойной оплате труда в государственные праздники является обязательным для всех без исключения работников.

Ранее KP.RU напоминал, что в России начались длинные выходные, которые пройдут с 2 по 4 ноября.