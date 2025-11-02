Россиянам напомнили о двойной оплате за работу в День народного единства

Член комиссии ОП РФ Евгений Машаров в беседе с ТАСС пояснил, что труд в официальные праздники подлежит оплате не менее чем в двойном размере. Данное правило распространяется и на День народного единства.
Согласно статье 112 Трудового кодекса, 4 ноября — нерабочий праздничный день. В эту дату ежегодно празднуется День народного единства.
Так, в праздничные дни сдельщикам платят по двойным расценкам, а работникам с дневными или часовыми ставками — двойную ставку. Сотрудникам на окладе положена как минимум одинарная ставка сверх оклада, а при переработке — двойная.
Машаров особо отметил, что правило о двойной оплате труда в государственные праздники является обязательным для всех без исключения работников.
Ранее KP.RU напоминал, что в России начались длинные выходные, которые пройдут с 2 по 4 ноября.