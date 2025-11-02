Ричмонд
Рыбакина прокомментировала победу над четвертой ракеткой мира

В стартовом матче Итогового турнира WTA Рыбакина уверенно победила американку Аманду Анисимову со счетом 6:3, 6:1, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает портал WTA, шестая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина высказалась о том, как график последних недель сказался на ее состоянии, а также о своей победе над американской теннисисткой.

«Конечно, практика добавляет уверенности. В то же время я немного устала, но рада, что смогла сыграть с необходимой интенсивностью. На тренировке чувствовала себя не совсем в форме, поэтому особенно приятно, что смогла изменить ситуацию в матче. Подача сегодня очень сильно помогла», — отметила Рыбакина.

Подача Рыбакиной позволила ей контролировать игру на протяжении всего матча.

«Аманда — отличный игрок и серьезная соперница. Поэтому я знала, что мне нужно хорошо подавать, и сегодня все получилось. Я старалась играть агрессивно на приеме, и во втором гейме второго сета мне немного повезло, так что я начала поводить, и после этого было легче получить преимущество», — сказала Рыбакина после матча.

Ранее сообщалось, что чудесное путешествие Бублика по кортам Парижа завершил Оже-Альяссим.