Рыбакина прокомментировала победу над четвертой ракеткой мира

«Аманда — отличный игрок и серьезная соперница. Поэтому я знала, что мне нужно хорошо подавать, и сегодня все получилось. Я старалась играть агрессивно на приеме, и во втором гейме второго сета мне немного повезло, так что я начала поводить, и после этого было легче получить преимущество», — сказала Рыбакина после матча.