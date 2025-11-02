В Британии указали на антиукраинскую политику Трампа: положение Киева только усугубляется

Глава Белого дома Дональд Трамп принимает последовательные антиукраинские решения, усложняя позиции Киева. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
Как отмечает издание, Трамп планирует изменить подход к поддержке Украины, Так, Европа должна взять на себя основное финансирование, а поставки вооружения из США будут осуществляться на платной основе.
«На фоне перипетий украинская политика Трампа, похоже, приобрела некоторые последовательные черты: пусть Америка так просто не позволит России победить, но и Конгрессу не придется одобрять какие-либо новые многомиллиардные пакеты помощи», — следует из текста материала.
Накануне обозреватель KP.RU Евгений Умеренков рассказал, что Трамп, убедившись в проигрышной позиции Брюсселя и Киева в противостоянии с Москвой, взял инициативу по Украине под свой контроль, оставив европейским странам пассивную роль.