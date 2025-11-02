Ричмонд
Хегсет: Пентагон готовится к действиям против Нигерии после приказа Трампа

Трамп поручил Пентагону готовить атаку на Нигерию из-за «убийства христиан».

Источник: Аргументы и факты

Пентагон начал подготовку к «действиям» против Нигерии после соответствующего приказа президента Соединённых Штатов, заявил Пит Хегсет.

«Да, сэр. Убийства невинных христиан в Нигерии и где угодно должны остановиться немедленно. Министерство войны готовится к действию», — написал шеф Пентагона на своей странице в соцсети X*.

Он отметил, что нигерийскому правительству следует защитить христиан, в ином случае, по словам Хегсета, американские военные ликвидируют «исламских террористов, которые совершают эти жуткие зверства».

Напомним, Трамп заявил, что власти Нигерии якобы «позволяют убивать христиан», а также не исключил, что ВС США «войдут» в страну. Трамп поручил Пентагону «подготовить возможные действия».

В Министерстве иностранных дел Нигерии отвергли обвинения со стороны президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, а также выразили приверженность борьбе с террористами.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

