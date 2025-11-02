Депутат Вегнер предложил рожать детей от насильников и отдавать их в другие семьи

По мнению депутата, психологам следует работать с беременными женщинами, которые рассматривают вариант аборта после насилия. Вегнер считает, что необходимо объяснять им, что «это живая жизнь», в которой нуждаются другие люди, в частности, бездетные пары, мечтающие о ребенке. Он полагает, что такой подход позволит «осчастливить» другие семьи, так как «очередь на усыновление маленьких детей очень большая».