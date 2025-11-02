Депутат Вегнер предложил рожать детей от насильников и отдавать их в другие семьи

Ричмонд
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер высказал мнение, что детей, зачатых в результате изнасилования, следует рожать и затем передавать на усыновление другим семьям. Такое заявление он сделал в интервью «4-му каналу».

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер высказал мнение, что детей, зачатых в результате изнасилования, следует рожать и затем передавать на усыновление другим семьям. Такое заявление он сделал в интервью «4-му каналу».

По мнению депутата, психологам следует работать с беременными женщинами, которые рассматривают вариант аборта после насилия. Вегнер считает, что необходимо объяснять им, что «это живая жизнь», в которой нуждаются другие люди, в частности, бездетные пары, мечтающие о ребенке. Он полагает, что такой подход позволит «осчастливить» другие семьи, так как «очередь на усыновление маленьких детей очень большая».

— Психолог будет объяснять женщине: жизнь должна быть — если она зародилась, значит, так Господу было угодно, — заявил депутат в эфире.

20 октября настоятель Георгиевского храма в Нахабине Московской области иерей Павел Островский призвал возбуждать уголовные дела в отношении женщин, которые прерывают беременность без согласия супруга. Он подчеркнул, что предоставить отцам «право вето» на аборт недостаточно, поскольку такой запрет «можно просто обойти» без каких-либо последствий. При этом иерей отметил, что православные христиане в любом случае «считают аборт детоубийством».