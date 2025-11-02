Получивший 11 000 лет тюрьмы основатель криптобиржи умер: его нашли повешенным на простыне

В 2023 году суд в Турции приговорил Озера к 11 196 годам лишения свободы по обвинениям в мошенничестве и другим преступлениям. Известно, что он руководил Thodex с момента её основания в 2017 году и до краха в 2021 году, после чего скрылся в Албании. В 2022-м его задержали, а в начале 2023-го экстрадировали обратно в Турцию.