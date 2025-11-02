Получивший 11 000 лет тюрьмы основатель криптобиржи умер: его нашли повешенным на простыне

Основатель обанкротившейся турецкой криптобиржи Thodex, Фарук Фатих Озер был найден мертвым в своей тюремной камере в городе Текирдаг на западе Турции. Об этом сообщает турецкое издание NTV. Следственные органы рассматривают различные версии.
В 2023 году суд в Турции приговорил Озера к 11 196 годам лишения свободы по обвинениям в мошенничестве и другим преступлениям. Известно, что он руководил Thodex с момента её основания в 2017 году и до краха в 2021 году, после чего скрылся в Албании. В 2022-м его задержали, а в начале 2023-го экстрадировали обратно в Турцию.
Уточняется, что Фарук отбывал наказание в одиночной камере строгого режима и был обнаружен повешенным на простыне, привязанной к двери ванной комнаты. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Генпрокуратура Текирдага уже начала официальное расследование инцидента.
Потери от краха биржи оценивают по-разному: прокуратура называла сумму в 356 млн турецких лир (примерно $13 млн во время судебного процесса), турецкие СМИ сообщали о потерях до $2 млрд, а аналитики Chainalysis считали общий ущерб инвесторов более $2,5 млрд.
На суде Озер настаивал на своей невиновности, заявляя, что его «подставили». Ранее турецкое издание Anadolu сообщило, что в Стамбуле организаторы финансовой пирамиды Мехмет и Фатих Айдын получили 45 тысяч лет лишения свободы и штраф в 13 миллионов долларов.