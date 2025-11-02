В городе ХМАО назначили нового главного врача окружной больницы

Во время визита в Нягань Паськов провел совещание с руководителями местных медучреждений, где обсудили развитие инфраструктуры, кадровые вопросы и реализацию национальных проектов. Также состоялось еженедельное видеосовещание с медицинскими организациями округа. На нем рассмотрели диспансеризацию ветеранов боевых действий, внедрение современных технологий и информационную безопасность в здравоохранении.