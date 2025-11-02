Россиян предупредили о штрафах за хранение колясок в подъездах

Машаров отметил, что введение штрафов за оставление вещей в подъезде обосновано приоритетом безопасности жильцов над бытовыми удобствами. Он подчеркнул, что, несмотря на понимание трудностей семей с детьми, которые часто оставляют в подъездах коляски, безопасность всех проживающих должна быть на первом месте. В качестве альтернативы он предлагает использовать для хранения колясок, санок и велосипедов домашние помещения — например, балконы.