Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о штрафах за хранение колясок в подъездах

Машаров: за хранение колясок и велосипедов в подъездах домов грозит штраф.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф за хранение в подъездах колясок, санок или велосипедов, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Машаров в беседе с РИА новости напомнил, что, согласно подпункту «к» пункта 16 постановления правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» на объектах защиты запрещается устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.

«Оставлять в подъезде коляски, детские санки, велосипеды и другие предметы нельзя, так как данный предмет будет считаться пожароопасным, а значит, житель дома будет нарушать действующее законодательство. За данное правонарушение предусмотрена ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ», — рассказал Машаров.

По его словам, за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность: гражданам может грозить предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч, индивидуальным предпринимателям — до 60 тысяч, а юридическим лицам — до 400 тысяч рублей.

«В домах современной застройки изначально уже идет планировка дома с помещениями, предусмотренными для хранения колясок, санок, велосипедов. Если же в доме такого помещения нет, то ответственность за оставление вещей в подъезде лежит на жильце», — добавил Машаров.

Машаров отметил, что введение штрафов за оставление вещей в подъезде обосновано приоритетом безопасности жильцов над бытовыми удобствами. Он подчеркнул, что, несмотря на понимание трудностей семей с детьми, которые часто оставляют в подъездах коляски, безопасность всех проживающих должна быть на первом месте. В качестве альтернативы он предлагает использовать для хранения колясок, санок и велосипедов домашние помещения — например, балконы.

Эксперт считает необходимым усиление разъяснительной работы со стороны управляющих компаний: на информационных стендах должна размещаться информация о рисках и правовых последствиях захламления подъездов. Машаров отметил, что «категорически нельзя» допускать захламление подъездов, поскольку это создает препятствия для эвакуации.