Циклон сместился: в Курганской области выпадет до пяти сантиметров снега

Согласно оперативному сообщению, больше всего осадков выпадет на западе, юго-западе и юге региона, где высота снежного покрова может достигнуть пяти сантиметров. В самом Кургане ожидается до двух сантиметров снега. Также в ночь и утро 3 ноября прогнозируются порывы ветра до 11 метров в секунду.