В Финляндии взорвался фургон рядом с отелем, двое человек погибли

Два человека погибли в результате взрыва фургона, который произошел в субботу в коммуне Йоройнен в Финляндии. Об этом сообщает Yle, ссылаясь на данные местной полиции.
Как отметил хозяин гостиницы Ауво Пуртинен, принадлежавший рабочим фургон, возможно, перевозил газ или иные запрещенные вещества.
Кроме этого, взрывной волной повреждена кирпичная кладка и окна гостиницы, а сам автомобиль превратился в обгорелый остов.
«В муниципалитете Йоройнен региона Северное Саво фургон вспыхнул со взрывом на территории отеля… вскоре после полудня в субботу. На месте пожара обнаружены тела двух погибших», — передает телерадиовещатель.
По уточнениям, взрыв нанес значительный ущерб зданию гостиницы: был поврежден фасад, выбиты окна в ряде номеров, а обломки фургона разметало по крыше.
Как отмечает Yle, место происхождения оцепили, а владелец отеля Ауво Пуртинен уточнил, что также были повреждены восемь автомобилей.
