Россиянам раскрыли схему оплаты за шестидневную рабочую неделю

Первого ноября 2025 года официально считается рабочим днем, поэтому на оклад сотрудников работа в этот день не влияет. Исключение — если этот день выходной у тех, кто работает по особому графику. Привлечение работника в этом случае должно быть оплачено в двойном размере, либо ему должны предоставить отгул, заключила Финогенова.